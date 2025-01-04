鹿屋市の公園の用水路で、４日午前、女性が死亡しているのが見つかりましたが、亡くなったのは鹿屋市の66歳の女性と判明しました。 県警によりますと、４日午前9時45分ごろ、鹿屋市北田町の城山公園で、女性が用水路で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。 警察が身元の確認を進めていましたが、家族の確認などで、亡くなったのは鹿屋市西原3丁目に住む66歳の女性と判明しました。 警察は女性の死因を含め、事故と事