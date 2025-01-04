1月3日、WEST.桐山照史と元バレーボール選手の狩野舞子が結婚を発表。WEST.のメンバーで、初めての“既婚者”が誕生した。【写真】小瀧が投稿した桐山の結婚を祝福するメッセージ空気の読めないWEST.のメンバーたち「2019年のバレーボールのワールドカップで、WEST.がスペシャルサポーターを務めて、狩野さんも解説などを担当していたことがきっかけで出会い、交際に発展したそうです」（スポーツ紙記者）桐山は、STARTO ENTER