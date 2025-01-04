中居正広が司会を務める冠番組、テレビ朝日中居正広の土曜日な会」の１１日に予定されていた今年最初の放送が、差し替えとなった。テレビ番組表では１１日に今年最初の放送が記載されていたが、４日段階で、テレビ朝日の番組欄では、１１時３０分からの枠は「番組未定」に。ニュースを挟んだ正午からの枠は「激レアさんを連れてきた。傑作選」に差し替わっている。中居のレギュラー番組では、日本テレビが７日に「仰天ニュ