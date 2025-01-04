北海道警察本部4日正午ごろ、北海道沼田町で、自宅の雪下ろしをしていた80代男性が屋根にかけたはしご付近でうつぶせに倒れているのを妻が発見した。道警深川署によると、ヘルメットや命綱をしておらず、病院で死亡が確認された。美深町の寺でも同日午後2時40分ごろ、本殿の雪下ろしをしていた住職真光宣昭さん（80）が倒れているのが見つかり、死亡が確認された。名寄署は誤って転落したとみている。気象庁によると、4日の