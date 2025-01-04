4日、濃霧がかかったインドの首都ニューデリー（AP＝共同）【ニューデリー共同】インド北部で濃霧が発生し、地元メディアは4日、航空便計200便以上が遅延・欠航するなど交通が混乱したと報じた。首都ニューデリーや、世界遺産タージマハルがあるアグラの空港では見通しがほとんどきかない「視界ゼロ」状態になったという。濃霧がひどくなった3日も、ニューデリーの国際空港で400便以上に遅れが出ていた。航空各社は利用者にフ