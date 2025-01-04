年末年始を海外で過ごした人たちの帰国がピークを迎えています。【映像】帰国した人の声羽田空港ではきょう1日で、海外から約3万7500人が帰国するということです。成田空港でも約4万9000人が帰国するとしています。国内線も4日が全日空・日本航空ともに上りがピークだということです。高速道路は午後0時半現在、東名高速の上り綾瀬スマートインターチェンジ付近で10kmの渋滞になっています。夕方から夜にかけては上りで、