フリーアナウンサー徳光和夫（83）が4日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に出演。馬券が当たらない悩みを告白した。リスナーからのメールで徳光の予想を参考に買い、大当たりもあったことが報告された。これに徳光は「申し訳ございません。ここのところはかなりの損失を招いてらっしゃるんじゃないかと思います。真剣に考えているんですけど、真剣に考えれば考える