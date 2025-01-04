女優の伊藤沙莉（30）が4日、自身のインスタグラムのストーリーズと、X（旧ツイッター）を更新。同日、自身がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で劇作家の蓬莱竜太氏（48）と結婚したことを発表した伊藤は、発表に至る心境をつづった。伊藤は「おはようございます！発表しました！whwuwheiたった数日の話ですが私たちの結婚のことは私たちの人生のことなので自ら報告したかっ