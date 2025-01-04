有料会員サイトで謝罪元SMAPの中居正広の9000万円“女性トラブル”をめぐり、フジテレビの対応が注目されている。中居は一昨年６月、当時フジテレビ勤務の女性X子さんとの間で深刻なトラブルを起こし、代理人を通じて9000万円を解決金名目で支払ったという。これが明るみに出ると、中居がMCを務めるTBS系『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』の収録は直前で中止になり、年明け放送予定だった『THE MC３』（同）の放送が見送られる