日本製鉄によるアメリカの鉄鋼大手USスチールの買収計画に対し、バイデン大統領が中止命令を出しました。バイデン大統領は3日、日本製鉄によるUSスチールの買収計画は「アメリカの国家安全保障を損なうおそれがある」として中止命令を出しました。30日以内に買収に関連する取引を「完全かつ永久に」放棄するよう求めています。バイデン氏は、声明で、買収が実現すれば「アメリカ最大の鉄鋼生産者の1つを外国の支配下に置くことにな