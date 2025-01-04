元フィギュアスケート選手でタレントの安藤美姫（37）が4日、東京・スカイツリータウンで行われた「TOKYO SKYTREE TOWN ICE SKATING PARK 2025」に出席。「凄く大変な1年だった」昨年を振り返り、「今を生きる出会いに感謝。もう一度初心に戻っていきていきたいな」と新年の抱負を語った。2024年は「凄く大変な1年だった」と回顧。「変わらず応援してくださるご縁もたくさんあったので…。自分の今後にどういう人達と関わって