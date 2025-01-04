英ボーイズグループ「ワン・ダイレクション」のリアム・ペインさん（享年３１）が昨年１０月１６日、アルゼンチンのホテルのバルコニーから転落死した事件に進展があった。死亡直前にコカインを売りつけたとされるウエーターが裁判官の命令により逮捕された。英紙デーリー・スターが３日、報じた。ペインさんにコカインを販売した疑いを持たれていたウエーターのブライアン・ナウエル・パイズ容疑者が、裁判官の命令により逮捕