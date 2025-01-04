元AKB48の峯岸みなみが、1月3日（金）放送の『夫が寝たあとに 新春2時間SP』に出演。出産時のエピソードを明かした。【映像】峯岸みなみ、出産直後の当時のLINE同番組は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める"ママの本音"を語り尽くす育児家事特化バラエティ。今回は「新春2時間SP」として、元アイドルママの紺野あさ美、峯岸みなみがゲストとして登場し、育児や夫との関係について語った。AKB48の1期生としてデ