ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10 Pro」の日本上陸が決定！ZTE傘下のNubia Technology（以下、Nubia）は10日、同社が展開するゲーミングスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC」ブランドの最新モデル「REDMAGIC 10 Pro（型番：NX789J）」を日本向けに発売することが決定したとお知らせしています。REDMAGIC 10 Proはチップセット（SoC）にQualcomm製の最新ハイエンド向け「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」（以下、Snapdragon 8 E