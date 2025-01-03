ウクライナの兵士およそ1700人が脱走したとの情報を受け、ウクライナ国家捜査局が捜査を始めたと、フランスのAFP通信が、2日報じました。AFP通信によりますと、ウクライナの国家捜査局はフランスで訓練を受けた兵士を含む部隊から、およそ1700人が脱走したとの疑いで捜査を始めました。問題となっているのは、ウクライナ軍が創設したばかりの「第155機械化旅団」で4500人の隊員のうち、2300人がフランスでの訓練を経て配属されたと