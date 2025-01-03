韓国ソウル郊外で3日、飲食店などが入るビルで大規模な火災があり、100人近くが避難しました。これまでのところ、ケガ人は出ていないということです。韓国メディアによりますと、3日午後、ソウル郊外の城南市で、8階建てのビルの1階部分に入る飲食店から出火しました。火の勢いが収まらず、ビルが黒煙に覆われるような形で燃え広がり、少なくとも90人が一時、ビルの中に取り残されました。しかし、40人が救出されたほか、50人は