º£Ç¯¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëA¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï´û¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¤Ç¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬Âç¤­¤¤¿Í¤ÎÄ°¿Ç¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ÁÌä¤Ø¤Î°å»Õ¤Î²óÅú¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤´¤¤Ê¬¤«¤ë¡×¤ÈÈ¿¶ÁºÇ¸å¤Î½Ð¼Ò¤ò½ª¤¨¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Çµ¢Ï©¤Ë½¢¤­¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ªÊÖ