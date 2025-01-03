¡ÖÅìµþ¤¬Æ°¤±¤ÐÆüËÜ¤¬Æ°¤­¤Þ¤¹¡×¤½¤ó¤ÊÂçÃÀ¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¿·ÅÞ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿ÀÐ´Ý¿­Æó¡¦Á°°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤À¡£ÍèÇ¯7·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¹ñÀ¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÏ¡çÖ»á¤ò¾å²ó¤ëÌó166ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»á¤Ï¡¢µ­¼Ô¤«¤é¹ñÀ¯¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À­¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð½°µÄ±¡¹­Åç1¶è