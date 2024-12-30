株式会社すかいらーくレストランツ（本社･東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する「しゃぶ葉」 では、2024年12月9日（月）より店舗限定・数量限定で「生本ずわい蟹」、2024年12月26日（木）より数量限定で「黒毛和牛」の食べ放題を販売いたします。■対象メニュー店舗限定/数量限定 生本ずわい蟹 コース【本コースで楽しめるメニュー】生本ずわい蟹／九州黒豚／牛みすじ小籠包／牛肉／豚肩ロース／豚バラ肉／鶏肉〈