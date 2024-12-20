株式会社スタジオアリスは、安心の一律価格にこだわった成人式振袖レンタル＆前撮りパック「ふりホ」にて、seju所属タレント6名(今森茉耶さん・向井怜衣さん・平松想乃さん・田仲埜愛さん・夏川メガンさん・紗和さん)を起用した新WebCM「ふりふり振袖-Enjoy-」篇、「ふりふり振袖-Dance-」篇、「クールに振袖」篇を、2024年12月20日（金）より公開した。また、CM公開に合わせて、CM出演タレントが登壇するスペシャルイベントへの招