フィギュアスケート▽世界選手権代表選考会全日本選手権第１日（２０日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、大会３連覇中の坂本花織（シスメックス）は７８・９２点で、史上９人目の４連覇へ好スタートを切った。冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、続く３回転ルッツ、最後のフリップ―トウループの連続３回転を着氷。演技後はうなずき笑顔を見せた。「まずは大きなミス