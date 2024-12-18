世界保健機関本部【ナイロビ共同】アフリカのコンゴ（旧ザイール）南西部で広がったインフルエンザに似た原因不明の病気について、コンゴ保健当局は17日、調査の結果、重度のマラリアと判明したと発表した。ロイター通信が報じた。世界保健機関（WHO）から提供された抗マラリア薬を配布し、拡大抑止を急いでいる。WHOなどによると、高熱やせきを特徴とする病気が広がったクワンゴ州パンジ一帯はマラリアの流行地域。約600人の