·ëÀ®£±£µÇ¯°ÊÆâ¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬£²£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î£±½µÁ°¤Î£±£µÆü¸á¸å£°»þ£µ£µÊ¬¤«¤é»öÁ°ÆÃÈÖ¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°²óµ­Ç°²¶¤¿¤Á¤À¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡ª£±ËüÁÈ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Êª¸ì¡×¤ò£Á£Â£Ã¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤È£±£°Æü¡¢£Á£Â£Ã¤¬È¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±Ëü£³£³£°ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤ÄÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿