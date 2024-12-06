歌手の倖田來未が5日、InstagramFNS歌謡祭の裏側を公開し反響を呼んでいる。倖田は「FNS裏側！！ポムポムプリンくんがおられました！笑笑 めちゃくちゃ手を振ってくれたんで、思わず写真撮ってもらっちゃった！笑笑」と、ポムポムプリンとの楽しい瞬間を振り返った。続けて、「で、投稿しようと思ったら、まさかの、まっすー見切れ！爆 危なかったーて、まっすーにゆーたら、ええでのっけてと許可が降りたのでせっかくなので自然