皆さんは、結婚前と比べてパートナーが何となく変わってしまった、と感じたことはありませんか？結婚をして家族になると、それまで大切にしていたことがいつのまにか薄れてしまっていたということがあるかもしれません。当たり前の日常になったからと言えば、幸せに聞こえますが、家族となっても大事にしていかなければならないこともありますよね。今回はそんな結婚をして家族になったある夫婦のエピソードをご