江崎グリコ株式会社が、2000年に大ヒットを記録した「ムースポッキー」をベースにした新商品「ポッキー2層仕立て＜バニラ香るホワイト＞」を、2024年12月10日（火）より全国で発売することを発表した。新商品「ポッキー2層仕立て＜バニラ香るホワイト＞」は、ふんわりとしたムースチョコレートでホワイトチョコレートを包んだ2層のチョコレートが特長。2000年に発売された「ムースポッキー」の配合を基に、現代の味覚に合わせてお