スターバックスコーヒージャパンは６日、植物由来のバイオマス素材を使用したプラスチックのストローを導入すると発表した。来年１月に沖縄県の店舗で導入し、３月以降は全国の店舗に拡大する。ストローはカネカのバイオプラスチックを使用し、スターバックスの色である緑色を採用している。スターバックスは現在、紙のストローを使用しているが、時間が経過するとふやけてしまうという声も出ていた。バイオプラスチックを使