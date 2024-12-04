12月3日夜、韓国のユン・ソンニョル（尹錫悦）大統領は来年の予算案に合意しない野党側の対応に、「国政は麻痺状態にある」として、政治活動を禁止する「非常戒厳」を布告した。一時は韓国内のみならず、日本への影響も心配され、ネット上は騒然となった。「韓国の国会では、非常戒厳を解除するよう要求する決議案が即座に可決され、ユン大統領は、4日朝早くに非常戒厳の解除を発表しました。石破首相は4日午前、記者団に『特