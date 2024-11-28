１１月１３日に騎手免許を取り消され、引退した永野猛蔵元騎手への調査の過程のなかで、９月２７日に美浦トレセン調整ルーム内で通信機器（スマートフォン）の使用が判明していた小林勝太騎手＝美浦・小野次郎厩舎＝の裁定委員会が２８日に行われ、１０月８日から来年１０月７日まで１２か月の騎乗停止の処分が下されたことを同日、ＪＲＡが発表した。同騎手はスマートフォン１台を預けたうえで、もう１台を意図的に持ち込んで