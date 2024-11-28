公職選挙法違反の疑いが指摘されている斎藤元彦氏の代理人弁護士による2024年11月27日の記者会見で、代理人弁護士は、発端となったPR会社代表のnote記事の内容が公開時から一部削除・修正されていたことを把握していなかったと明かした。「SNS運用フェーズ」スケジュールの画像などが削除問題となっているのは、PR会社「merchu（メルチュ）」の代表・折田楓氏が20日に公開した、兵庫県知事選における斎藤氏のSNS戦略や広報全般を担