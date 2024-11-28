韓国の江原道・原州（ウォンジュ）市の道路で、50台以上の車両が追突する事故が発生した。【写真】飲酒運転事故→犬を抱いて見殺しにした韓国女性DJ警察と消防によると、11月27日17時50分頃、江原道・原州市の萬鍾（マンジョン）交差路から企業都市方面の道路で車両53台が追突し、道路が封鎖された。この一帯は深刻な混雑を引き起こしている。現在までに消防当局が確認した軽傷者は11人で、3人は近隣の病院に搬送された。当局が現