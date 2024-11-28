レオナルド・ディカプリオ（50）とイタリア人モデルのヴィットリア・チェレッティ（26）の婚約説が浮上したが、ある情報筋は「インターネット上の噂にすぎません」と語り、報道内容を全面的に否定した。レオナルドとヴィットリアは昨年9月に交際が発覚して以来、婚約説が何度も報じられてきたが、関係者はその都度これを否定してきた。【この記事の他の写真を見る】英メディア『Daily Mail Online』は26日（以下、日付はすべて現地