好んで飲んでいる人も多い「炭酸水」。しかし実は、猫にとっては注意しなければならない飲み物だということを知っていますか？ 最近では、飼い猫が炭酸水をなめる様子を撮影したYouTube動画（現在は削除）に批判が集まりましたが、実際のところ、炭酸水は猫にとってどのくらい危険な飲み物といえるのでしょうか。ますだ動物クリニック（静岡県島田市）院長で獣医師の増田国充さんに聞きました。猫にとって「必要なものではない」