メルカリの対応に不満が爆発フリマアプリ最大手「メルカリ」が、返品詐欺への対応をめぐってネット上で批判を集めている。2013年にサービスを開始したメルカリは、個人間取引を行えるプラットフォームだ。商品の販売価格から10%を手数料として受け取るシンプルなビジネスモデルと、スマホでも簡単に出品できる手軽さが特徴で、急成長を遂げてきた。直近のアクティブユーザー数（MAU）は、2251万人。2018年6月期第4四半期時点のMAU