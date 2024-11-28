今、スニーカーを「クリーニング」に出す人が増えています。さらには、ぼろぼろになったスニーカーを生まれ変わらせるサービスも人気に。そのワケは…？【写真を見る】「スニーカークリーニング」に依頼殺到ナゼ…若い世代の“意識の変化”も？【THE TIME,】スニーカーの悩みと言えば…若い世代を中心に、スニーカーにお金をかけている人は結構います。「高いのは5万円ぐらい」（20代男性）「12〜13万円ぐらいのブランドのスニーカ