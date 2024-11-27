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ヒロミ、リフォーム番組を見た職人の不満を偶然聞いて直接謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ヒロミが27日のイベントで、自身のリフォーム番組を巡る職人の声に触れた
  • 「パパッってやっちゃうから、コッチは大変」という不満を偶然聞いたそう
  • 「現場に行って、『ごめんね』って言ったらすごく驚いてました」と明かした
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