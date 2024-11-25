兵庫県の斎藤元彦知事が２５日、都内で公職選挙法違反の疑惑について答えた。斎藤氏は「公職選挙法に抵触する事実はないと認識している」と繰り返した。兵庫県知事選に再選した斎藤氏だが、斎藤陣営の広報全般を担当したと主張するＰＲ会社の代表によるＳＮＳ戦略を詳細に説明する「ｎｏｔｅ」が公開され、物議をかもしていた。ＳＮＳの運用など選挙運動の企画立案を主体的に行ったとしてＰＲ会社に報酬を支払っていた場合、公