New And.Bが、11月23日(土)から12月8日(日)まで東京・新宿のFC LIVE TOKYOでライブイベントを開催する。New And.Bは、B.I.Gのジェイフン、ジンソク、そして新メンバーのジョ・イジュンによって今年1月から始動したボーイズグループだ。今年初め、1月12日から2月25日にかけて大阪と東京で「2024 New.B LIVE in JAPAN New.B The Stage」を開催し、全44公演が大盛況に終わり、3人の新たなスタートを成功させた。そして今回、11月2