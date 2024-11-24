国際政治学者で元東京都知事の舛添要一氏が２４日、Ｘを更新し、テレビ局の報道姿勢を斬った。兵庫県知事選に立候補したＮＨＫ党の立花孝志氏が百条委員会委員長の奥谷謙一県議の事務所兼自宅の前で街頭演説したことに奥谷氏は脅迫にあたるとして県警に被害届を提出。立花氏も奥谷氏の発言を巡って、名誉毀損で訴えるなど、訴訟合戦の様相となっている。テレビ各局もこの騒動を報じている中、舛添氏は「立花党首が兵庫県議の