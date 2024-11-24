トルコの事務所で突如として天井から男性が落ちてくる瞬間がカメラに捉えられた。男性は事務所のつり天井の掃除を行おうとしていたところ、天井が崩壊。事務所に落下してしまっていた。足や腰を強く打ち付けたが、幸い軽いケガで済んだという。事務所に男性が“ドスン”と落下トルコ・黒海地方の乱雑に物が置かれた事務所で、監視カメラが撮影したのは、突然落ちてきた「人」だ。お尻を下に落下した人は途中、机で両足をぶつけ、さ