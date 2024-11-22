タイ中部で16日、猿の収容施設から約200匹が大脱走した。脱走した猿は、檻の周辺にいたため、すぐに捕獲され、残りの脱走した猿は19日までに30匹ほどまで減ったという。 猿が増加の背景には、宗教的理由で猿が大切にされてきたことがあるという。塀から続々と出てくる猿タイ中部で2月に撮影された映像。手にした透明の袋を頭に被る猿がいたかと思えば、別の猿はシャッターに張られた看板を使って鬼ごっこ、棒に掴まってぶら下がる