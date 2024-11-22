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アア・リーグMVPはジャッジが受賞 2年ぶり2度目で満票は初

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 大リーグの今季のMVPが21日、MLBネットワークの番組内で発表された
  • ア・リーグはヤンキースアーロン・ジャッジが選出された
  • リーグ記録を塗り替える62本塁打を放った22年以来、2年ぶり2度目の受賞
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