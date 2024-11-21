目下、やることなすこと、すべて批判にさらされているのが、石破茂首相である。【写真】「観光気分」批判された石破茂首相の絶景ショット11月19日夜（日本時間20日午前）、APEC首脳会議とG20サミットを終えて帰途についた同首相。ところが今や、日本を発つ前と国民の“見る目”がすっかり変わってしまったようだ。まずは18日、おそらく総裁選前に撮られたものであろう、街頭演説先と思われる場所で石破首相がおにぎりを食べ