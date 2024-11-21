兵庫・相生市の谷口芳紀市長が２１日、兵庫県知事選最中に机を叩いたことで、苦情が殺到していたことに謝罪した。相生市のホームページでこの日、「今般の兵庫県知事選挙に関連し、去る１１月１４日に開催された記者会見における私の言動により、市民の皆様をはじめ、多くの皆様に不快な思いをさせ、ご迷惑をお掛けしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪文を寄せた。谷口氏は稲村和美前尼崎市長を支持する県内２