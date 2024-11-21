【ワシントン＝阿部真司】米国のオースティン国防長官は２０日、ウクライナに対人地雷を提供する方針を正式に表明した。民間人を巻き込む懸念から提供に消極的だったが、ロシアの攻勢を踏まえ、方針転換した。ウクライナ東部でロシア地上部隊の進軍を食い止める狙いがあり、オースティン氏は訪問先のラオスで記者団に対し、「ウクライナロシア側の動きを遅らせるものを必要としている」と説明した。提供する地雷は爆発のタイ