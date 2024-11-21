旦那さんが単身赴任中の家庭もありますよね。最初は寂しいかと思っていたけれど、むしろいないほうが楽……なんてこともあるよう。そして離れて暮らしたことにより、離婚を決意する人もいるようです。そこで今回は「夫の単身赴任中に『妻が離婚を決意した』理由」の中から1つ、ストレスが減って調子がよくなった話をご紹介します。ストレスが減って調子がよくなった「仕事と育児で疲れ切っていた私。でも夫は何もしてくれず、毎日