１７日に投開票が行われた兵庫県知事選で、前知事の斎藤元彦氏が再選を果たした。投票が締め切られた午後８時段階で、ＮＨＫは大河ドラマ「光る君へ」の放送中にテロップで、出口調査の結果を伝えた。この段階では「斎藤前知事がやや優勢」とのみ伝えたが、「これまでの斎藤県政評価する６８％、評価しない３２％」「投票で最も重視政策・公約２９％、人柄・イメージ２２％」などのアンケート結果を紹介。「投票で最も参