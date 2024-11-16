11月14日放送の『家呑み華大』（BS朝日）で、お笑いコンビの博多華丸・大吉飲み会での後輩の所作に苦言を呈する一幕があった。しかし視聴者からは、“時代錯誤”と不評を買っているようだ。コンビでおそろいの部屋着に着替え、自由気ままに“家呑み”を楽しむ本番組。この日は生ビールで乾杯をし、2杯目は鳥取の地ビールをチョイス。博多大吉（53）が開栓し、1人1本ずつ瓶のまま飲むことに。地ビールならではの個性的な風味だっ