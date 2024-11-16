日本代表は15日に敵地ジャカルタで行われたインドネシアとのW杯アジア最終予選に4-0で勝利した。一部の選手たちはSNSを更新し、メッセージを綴っている。DF町田浩樹は「たくさんの応援ありがとうございました！次に向けてしっかりいい準備を」と投稿し、負傷離脱となった谷口彰悟も拍手の絵文字を送っていた。また、町田はインドネシアDFサンディ・ウォルシュとの2ショットに「Terima kasih（ありがとう）」と添えて投稿。2人はと