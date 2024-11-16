サッカーの２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選（１５日、ジャカルタ）で、日本代表はインドネシアに４―０と快勝。次戦（１９日）で対戦する中国で嘆きの声が上がった。日本は前半３５分に先制。同４０分にはＭＦ南野拓実が追加点を奪った。後半に入ってもＭＦ守田英正、途中出場したＤＦ菅原由勢が得点し、ゴールラッシュに沸いた。１９日に厦門で対戦する中国でも「ウェイボー」で「日本がインドネシアに４―０勝利」がト